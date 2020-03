A Polícia Civil de Rio Claro registrou uma ocorrência de roubo contra transeunte na última sexta-feira (13) , no bairro Bela Vista. A vítima foi um professor, de 22 anos que saiu do campus do Unesp e foi abordado por um homem com bicicleta, que lhe agarrou pelo pescoço e levou o aparelho celular. Após o roubo, a vítima caminhava na Avenida 20-A e foi novamente rendida pelo mesmo assaltante, que exigiu a senha do celular, onde havia aplicativos de agências bancárias e redes sociais.

Confira áudio com detalhes da ocorrência: