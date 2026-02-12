A Guarda Civil Municipal de Rio Claro prendeu em flagrante um homem de 29 anos na noite dessa quarta-feira (11), por volta das 21h11, por descumprimento de medidas protetivas e ameaças contra familiares.

A ocorrência foi registrada em frente à residência da mãe e das irmãs do suspeito, no Jardim Figueira. De acordo com a GCM, ele estava proibido pela Justiça de se aproximar das duas mulheres. Ainda assim, compareceu ao local, aparentemente embriagado, passou a ofender os familiares e ameaçou uma das irmãs de morte, o que levou a própria família a acionar a corporação ao se sentir intimidada.

No plantão policial, o homem não pôde ser ouvido porque se encontrava desorientado. A autoridade de plantão confirmou a prisão com base nas medidas judiciais já vigentes. O suspeito permanece à disposição da Justiça, e o caso seguirá para investigação e eventual audiência de custódia.