A Guarda Civil Municipal estava patrulhando o bairro pela Rua 24 pela Avenida 5, durante a manhã deste sábado (02), quando foi informada que havia um indivíduo caído em via pública e tomou as providências cabíveis.

O SAMU foi acionado e constatou a morte do homem, que foi reconhecido como Anderson Rodrigues Lacerda, de 38 anos e seria morador de rua, segundo informações da GCM.

Não existe informações de registro de causa morte veiolenta, de acordo com informações do comandante da Guada Civil Municipal de Rio Claro, a princípio, o caso está sendo tratado como morte natural e será investigado. As autoridades da Polícia Civil do município estiveram presentes no local.