O corpo de Wilson José Bressani foi encontrado no lago localizado em um residencial localizado na cidade de Ipeúna, no início da noite de segunda-feira (16). De acordo com informações do boletim de ocorrência, um pescador avistou o corpo e acionou as autoridades.

A vítima estava desaparecido há alguns dias, segundo informações do registro da ocorrência. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e tomou as providências cabíveis.