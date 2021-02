Um homem de 30 anos confessou à Polícia Civil de Rio Claro nesta sexta-feira (5) ser o autor do homicídio que vitimou Matheus de Gea, de 32 anos, encontrado morto na terça-feira em um veículo Onix na zona rural, na estrada de Itapé.

De acordo com a Polícia Civil, desde o encontro da vítima, a equipe de investigadores efetuou diligências buscando imagens, testemunhas, itinerário dentre outras ações com o objetivo de localizar o autor ou autores do crime. Nesta sexta-feira, o homem compareceu à Delegacia de Investigações Gerais –DIG declarando intenção de colaborar com as investigações.

No depoimento nesta sexta, o homem admitiu a prática do crime e descreveu com detalhes a ação. No relato, o acusado alega que pediu carona à vítima e que até aquele momento não o conhecia. Após utilizarem drogas em conjunto, acabaram parando no local dos fatos, que é próximo à chácara da tia do autor.

Nesse momento, diz que a vítima pediu dinheiro ou algum bem para que ficasse como pagamento da carona e começou a mexer em sua bolsa, tirando dela uma faca, que o autor carregava para sua segurança.

A partir daí houve luta corporal e o autor então conseguiu pegar a faca da mão da vítima e esfaqueá-la. O homem também afirmou à polícia que quando saiu do veículo estava transtornado e que a vítima ainda estava com vida. Negou ter levado consigo o celular, carteira e chave do veículo da vítima. Ressaltou também que em momento algum houve a participação de um terceiro.

De acordo com a Polícia Civil, o homem que confessou ter assassinado Matheus de Gea não possui antecedentes criminais