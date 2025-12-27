Marco Antonio da Silva Marcolino, de 37 anos, morreu após se afogar no lago do Parque Municipal Chico Lucas, no bairro Jequitibás, em Santa Gertrudes. A ocorrência foi registrada na tarde dessa sexta-feira (26), por volta das 15h30, enquanto o parque estava aberto e com a presença de frequentadores e familiares.
A Guarda Civil Municipal foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já fora da água. O Samu também foi chamado, e a equipe médica constatou o óbito ainda no parque. Testemunhas relataram que Marco Antonio nadava no lago com outro rapaz quando começou a passar mal. Um homem que estava no local com o filho entrou na água e ajudou a retirá-lo, momento em que a vítima estava com a cabeça submersa. Outra pessoa afirmou que ele caminhava dentro do lago antes de começar a se debater. Familiares fizeram o reconhecimento no local, e a perícia técnica foi acionada. Exames foram solicitados para esclarecer as causas da morte, e o corpo foi encaminhado para os procedimentos legais.