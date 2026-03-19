Um homem de 31 anos está desaparecido há vários dias em Rio Claro. O caso foi registrado pela Polícia Civil e é investigado pelo 2º Distrito Policial do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, Rafael José da Silva de Souza saiu de sua residência, num conjunto de kitnets localizado na Avenida 40A, na região do bairro Vila Nova. A mãe do desaparecido foi quem comunicou o caso à polícia.

Segundo o relato, Rafael havia aparecido na casa dela no dia 10 de março para pegar marmita, mas não informou para onde iria. Após sair, não deu mais notícias. Ainda conforme o registro, moradores do conjunto de kitnets onde ele vivia relataram tê-lo visto pela última vez na manhã de quarta-feira (11), acompanhado de seu cachorro. Não há informações sobre as roupas que ele vestia no momento do desaparecimento.

Rafael trabalha como técnico de celular e, segundo a mãe, mencionava ter um amigo, porém nunca revelou sua identidade ou local onde morava. A família diz que o desaparecido apresenta vícios.

Quem tiver informações pode comunicar à Polícia Civil no 181, Polícia Militar no 190, Guarda Civil Municipal no 153 ou falar com a mãe Adriana no telefone (19) 9-9644-6284.