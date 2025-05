Colisão entre três caminhões deixou uma vítima grave; outras ocorrências em Rio Claro incluem violência doméstica, furto em hamburgueria e assalto a idoso

Um acidente envolvendo três caminhões interditou completamente a pista norte da Rodovia Washington Luís (SP-310) na tarde desta quinta-feira (15), na altura do km 161, em Cordeirópolis. O choque traseiro deixou três vítimas, sendo uma em estado grave que precisou ser resgatada com equipamentos especiais após ficar presa nas ferragens. O Helicóptero Águia realizou o transporte para o Hospital de Clínicas da Unicamp, enquanto as outras duas vítimas receberam atendimento no local. A concessionária Eixo SP interditou a rodovia por horas, causando um congestionamento de cinco quilômetros. As causas do acidente seguem sob investigação das autoridades.

Helicóptero Águia da PM parado na rodovia para o resgate da vítima

Foto: Artesp/Sistema de Controle Rodoviário

Em caso distinto, uma mulher procurou o Pronto-Socorro Municipal de Iracemápolis após sofrer agressões do companheiro. Ela relatou ter sido queimada com café quente, ameaçada com arma de airsoft e dopada com medicamentos psiquiátricos sem consentimento. O agressor, de 38 anos, foi preso em flagrante por lesão corporal, ameaça e violência psicológica, enquadrado na Lei Maria da Penha. A vítima conseguiu fugir e registrou ocorrência, enquanto medidas protetivas foram solicitadas à Justiça.

No setor comercial, uma hamburgueria na Vila Elizabeth foi alvo de furto durante a madrugada. Os criminosos arrombaram o estabelecimento e levaram eletrônicos, bebidas, doces e o aparelho de DVR que armazenava as imagens de segurança, dificultando a identificação. O proprietário informou à polícia ter visto um veículo Citroën preto e uma bicicleta nas proximidades no horário do crime. Já no Jardim Cervezão, um idoso de 68 anos foi assaltado em um ponto de ônibus na Avenida 25 por um indivíduo que simulou estar armado. O criminoso levou documentos e pertences pessoais da vítima, que não resistiu ao ato.

Duas motocicletas foram furtadas de um estacionamento no Jardim São Caetano após dois indivíduos arrombarem o portão de acesso. As câmeras de segurança registraram a ação, e as imagens foram repassadas à Polícia Civil. Outro furto foi registrado no Jardim Rio Claro, onde criminosos levaram o medidor de energia e toda a fiação elétrica de uma residência, deixando o imóvel sem energia. O prejuízo foi considerado significativo, mas não há pistas sobre os autores.

Em evento positivo, a Guarda Civil Municipal de Rio Claro celebrou seus 29 anos de fundação com solenidade que contou com a presença do prefeito Gustavo e do secretário de Segurança, Thalison Mendes. A corporação, que hoje possui setores especializados como Patrulha Maria da Penha e Canil, recebeu homenagens pelos serviços prestados à população. A Esquadrilha da Fumaça realizou sobrevoos durante as comemorações.

Todos os casos criminais seguem sob investigação pelas autoridades competentes. O estado de saúde da vítima grave do acidente na SP-310 permanece sem atualizações oficiais.