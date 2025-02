Prefeito Gustavo Perissinotto durante entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News FM 106.1, onde falou sobre atrasos em obras devido às chuvas e anunciou melhorias na rotatória das Três Fazendas

Gustavo Perissinotto explica impactos do excesso de precipitações e detalha intervenções na SP-127 para desafogar trânsito e alagamentos

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News FM 106.1, o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto, destacou que as chuvas intensas dos últimos meses têm atrasado obras importantes na cidade, como as intervenções na Avenida Rio Claro e no sistema hídrico do Nova Rio Claro. Ele explicou que, embora os recursos estejam disponíveis e as empresas contratadas estejam sendo pagas em dia, o volume “exacerbado” de precipitações tem impedido o avanço dos trabalhos. “Não fosse este período de chuva, estas obras já estariam concluídas”, afirmou. Com a previsão de um período mais seco a partir de fevereiro, a retomada e conclusão das obras devem avançar.

Além disso, o prefeito anunciou melhorias na rotatória das Três Fazendas, que sofre com alagamentos e congestionamentos no horário de pico. O projeto faz parte de uma ampla revitalização do trecho urbano da SP-127 (Rodovia Fausto Santomauro), que liga Rio Claro a Piracicaba. Em parceria com o governo do Estado e a iniciativa privada, a obra incluirá a construção de uma nova rotatória no Clube de Campo e uma marginal para desafogar o trânsito. Um viaduto também está em construção no Trevo da Viviane, custeado pela empresa Delta. “Essa revitalização vai da Assistência até a rotatória das Três Fazendas, trazendo mais fluidez e segurança para o tráfego”, explicou Perissinotto.