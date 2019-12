Gugu deixa testamento e irmã esclarece detalhes da herança

Na quinta-feira, 19, Aparecida Liberato, irmã e inventariante do espólio de Gugu emitiu um comunicado à imprensa dando detalhes do testamento do apresentador. Augusto Liberato morreu em 22 de novembro, após um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. O velório, enterro e missa de sétimo dia foram realizados em São Paulo.

No comunicado, Aparecida Liberato esclarece que a maior parte da herança de Gugu ficará com os três filhos do apresentador. “Antonio Augusto de Moraes Liberato, em plenas capacidades físicas e mentais, deixou testamento, onde expressa suas últimas vontades e dispõe dos seus bens móveis, imóveis, materiais e imateriais, contemplando seus familiares e principalmente, em quase sua totalidade os seus três filhos, João Augusto, Marina e Sofia”, diz.

O testamento foi lido por Carlos Eduardo Farnesi Regina, por mais de vinte anos advogado de Gugu, na presença de tabelião e notário, da companheira do apresentador, Rose Miriam Di Matteo, dos filhos e familiares. O documento foi reconhecido e assinado espontaneamente pelos envolvidos.

De acordo com o comunicado de Aparecida Liberato, Rose e filhos foram induzidos a assinarem uma procuração para constituir um novo advogado. “Rose Miriam Di Matteo e João Augusto, filho do apresentador, foram levados por seus parentes, às 21h, a residência de um outro advogado, que não obstante, mesmo sabendo que a mesma (Rose) já havia constituído advogado para si e para seus filhos, foi levada a assinar uma outra procuração, constituindo um segundo advogado”, afirma.

Ainda no comunicado, a irmã de Gugu disse que a situação foi resolvida: “Ciente posteriormente de que tal fato poderia ocasionar problemas ao espólio, o que fatalmente acarretaria uma disputa judicial entre mãe e filhos, houve por bem, por parte de Rose Miriam, redigir e enviar carta de punho próprio revogando e retirando a representação deste segundo advogado. Isto posto, percebe-se que a indução e mal aconselhamento está vindo de terceiros não contemplados no aludido testamento. Terceiros estes que usam de má fé para criar problemas constituindo novos advogados com a única finalidade de obstruir a vontade legítima de Antonio Augusto Moraes Liberato, tão bem expressa em seu testamento, que por legítimo é incontestável.”

Aparecida Liberato ressalta que, desde o momento da notícia da morte de Gugu, Rose vem sendo assediada por inúmeros advogados, nos Estados Unidos e no Brasil.

O apresentador nomeou a irmã como inventariante e curadora legal dos filhos menores.