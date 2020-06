Com investimento de quase R$ 370 mil, Rio Claro ganhou um importante reforço no combate aos crimes ambientais e na segurança da região rural. O Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal foi oficialmente implantado no município em cerimônia realizada na sexta-feira (5) e já está operando na prevenção e autuação de infrações danosas aos recursos naturais, além de atuar contra a criminalidade nas áreas não urbanas do município.

“É com grande orgulho que nossa administração cria mais esse serviço vinculado à Guarda Municipal, ampliando o atendimento do setor municipal de segurança em prol de nossa população”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, lembrando que na atual gestão a GCM também incorporou a Patrulha do Idoso e a Patrulha Maria da Penha. “Com o Pelotão Ambiental, ampliamos nossa atenção ao meio ambiente e à região rural, que têm sido duas de nossas prioridades desde que assumimos a prefeitura”, acrescenta.

O Pelotão Ambiental foi oficializado em evento realizado na sede da Guarda Civil Municipal, com presença do vice-prefeito e secretário municipal de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Marco Antonio Bellagamba, e do vereador Julinho Lopes, que vem tendo destacada participação no apoio à prefeitura nas políticas de preservação e educação ambiental. O secretário de Esportes e Turismo, Ronald Penteado, também participou. “É um apoio fundamental para os avanços que conseguimos alcançar nessa área desde o início de nosso governo”, destacou o prefeito Juninho.

Além de trabalhar de maneira ostensiva na prevenção de crimes ambientais, inclusive descarte incorreto de materiais, o Pelotão Ambiental também está legalmente apto a autuar as infrações ambientais. “É mais uma especialidade que nossa GCM está adquirindo, e que vinha se fazendo necessária uma vez que Rio Claro está cercada de áreas verdes e conta com a Floresta Estadual”, explica o secretário municipal de Segurança, Marco Antonio Bellagamba.

No reforço à segurança da região rural do município, o Pelotão Ambiental também atuará de modo ostensivo na prevenção de roubos e outros crimes, ampliando a atenção que o atual governo já vinha dedicando ao assunto quando reativou a Patrulha Rural.

O Pelotão Ambiental reúne 22 guardas municipais de Rio Claro e dois de Cordeirópolis. Todos passaram por capacitação, com instruções na sede da GCM e na Associação Mata Ciliar de Jundiaí. O corpo docente reuniu representantes da Polícia Militar, Polícia Ambiental, Associação Mata Ciliar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Rio Claro), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Centro de Controle de Zoonoses, vinculado à prefeitura por meio da Fundação Municipal de Saúde.

A estrutura do Pelotão Rural inclui dois veículos picape 4×4 cabine dupla, que foram adaptadas com sistema de rádio, sistema de iluminação de emergência, equipamentos de proteção e grafismo; uniformes e equipamentos de operação de campo. Todos esses investimentos, além da capacitação, somam aproximadamente R$ 370 mil.