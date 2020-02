Grêmio Recreativo solta o ‘Grito de Carnaval’ com Xande de Pilares

O aniversário é do grupo ‘União de Amigos’, mas a festa é sua. Neste sábado (15), a partir das 21h, o Grêmio Recreativo da Cia. Paulista convida o público para se divertir com inúmeras atrações numa noite que promete ser imperdível.

Além do ‘União de Amigos’, que tem mais de dez anos de experiência com o melhor do samba e pagode, quem também sobe ao palco são os grupos ‘Tem Fuzuê’ e ‘Jeito Simples’.

E para ninguém ‘botar’ defeito, Xande de Pilares para coroar a festa. Ele leva Pilares no nome, mas foi no Morro da Chacrinha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que a história musical de Xande começou.

“Lá em casa tinha um quintal enorme. E todo mundo fazia festa. Um tio tocava violão, outro cavaquinho e bandolim. Meu avô, acordeão. Minha avó e minha mãe cantavam. Faziam grandes reuniões e eu, pequenininho, ficava quieto assistindo a tudo”, lembra o cantor e compositor, que nasceu em 1970.

Dono dos sucessos ‘Tá Escrito’, ‘Gratidão’, ‘Clareou’ e ‘Se eu Fosse Você’, esta é a oportunidade de matar as saudades do Carnaval do Grêmio.

Para mais informações sobre ingressos, contate os seguintes pontos de venda abaixo:

Grêmio da Santa Cruz – Rua 9, 1.569. Contato: (19) 3522-9100

Vila do Chopp – Avenida 42, 222

Santa Loira – Avenida Ulysses Guimarães com Avenida 10-A

Rei do Chopp – Avenida Saburo Akamine, 199.