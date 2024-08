Chamas de foco de incêndio na região de Jaú – Governo de SP

Na manhã deste sábado (24), o governador Tarcísio de Freitas realiza um sobrevoo nas áreas com maior incidência de incêndios no interior do Estado. Conforme o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil, atualmente, 34 cidades estão em alerta máximo para queimadas, e 24 enfrentam focos ativos de incêndio (veja a lista completa abaixo). As localidades em questão sofrem com baixa umidade do ar e elevado risco devido à onda de calor que afeta todo o estado.

Mais de 7,3 mil entre profissionais e voluntários estão mobilizados no combate às chamas e na orientação da população. O gabinete de pronta resposta, instalado ontem (23), permanece ativo no âmbito da Operação SP Sem Fogo, que integra especialistas da Defesa Civil do Estado e das secretarias da Segurança Pública (SSP), Agricultura e Abastecimento, e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

Situação das Rodovias paulistas – atualização 9h30

Uma rodovia no estado de São Paulo está com interdições parciais:

SP 215 (Rodovias Luiz Augusto de Oliveira): entre o km 195 e o km 209, no município de Dourado, região de São Carlos. Há desvio por via municipal, no km 195 da SP 215.

Orientações gerais à população:

Ao avistar um foco de incêndio ou fumaça densa, saia imediatamente da área e busque abrigo seguro. Informe o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199)

Redobre a atenção ao dirigir.

Evite atravessar áreas com cortinas de fumaça e fogo. Caso seja inevitável, reduza a velocidade, mantenha os faróis baixos acesos e uma distância segura do veículo à frente.

Evite se deslocar pelas rodovias e rotas com interdições. Se for necessário, busque rotas alternativas seguras.

Não solte balões. Balões que usam fogo podem provocar incêndios florestais.

Evite acender fogueiras, especialmente próximo às matas e florestas.

Não utilizar o fogo para fazer limpeza de terrenos ou queimar lixo. Faça descarte adequado de seus resíduos.

Faça queima controlada somente quando permitido e com autorização da Cetesb.

Em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, principalmente próximo às estradas e rodovias e às áreas florestais.

Cadastre-se para receber os alertas da Defesa Civil no seu celular. Basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199.

Municípios em alerta máximo para incêndios: