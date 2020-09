SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O casal de atores Glória Menezes, 85, e Tarcísio Meira, 84, não tiveram seus contratos renovados com a Globo. Após 52 anos na emissora, os dois não fazem mais parte do elenco oficial. A informação foi confirmada pela empresa nesta sexta-feira (11).

Em nota, a Globo afirma que a mudança faz parte do processo de renovação dos seus talentos em termos contratuais. “Tarcísio Meira e Gloria Menezes, com quem tivemos uma longa parceria de sucesso, têm abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas”, explica.

“Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos”, completa.

Depois de estrelarem outras novelas na extinta TV Excelsior, Tarcísio Meira e Glória Menezes foram para a Globo em 1968. Na emissora, que ainda não era a líder de audiência no país nem tinha muitos recursos, os dois já estrearam com sucesso em “Sangue e Areia”, adaptação de Janete Clair com direção de Daniel Filho.

Com uma longa lista de trabalhos na emissora, incluindo as novelas ” Irmãos Coragem” (1970), “O homem que deve morrer” (1971), “Espelho mágico” (1977), “Torre de Babel” (1998) e “A Favorita” (2008), os atores chegaram a produzir o próprio seriado, exibido em 1988. “Tarcísio e Glória” contava a história da relação amorosa entre empresário corrupto e uma extraterrestre.

Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, Tarcísio Meira relembrou o início da carreira. “Na Excelsior havia alguns diretores argentinos, e eles insistiam que fizéssemos novelas. A gente reagia contra, porque não era teatro, era uma coisa nova, diferente [..] E nos espantamos ao ver que, dias depois da estreia, a novela era um sucesso.”

A última participação dos atores em novelas não são tão recentes. Tarcísio atuou na novela “Orgulho & paixão”, exibida em 2018, e Glória esteve na trama “Totalmente demais”, de 2015, que está sendo reprisada. Entretanto, no fim do mês passado os dois gravaram uma entrevista para o programa Altas Horas, por video-chamada.

Além de Tarcísio e Glória, outros atores do primeiro escalão deixaram de ter contrato fixo com a Globo, entre eles Miguel Falabella, Malu Mader, Carolina Ferraz, Malvino Salvador, Bianca Bin e Bruno Gagliasso -este último assinou com a Netflix.