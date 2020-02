GG recebe Vai-Vai e escolas de Rio Claro

Mais uma vez, o Grupo Ginástico abre as portas para receber a Folia de Momo 2020, com inúmeras atrações.

A folia continua e este sábado (15) é dia de ‘Sambas e Bandeiras’, a partir das 18h, com a presença das escolas de samba de Rio Claro: Unidos da Vila Alemã (UVA), Grasifs – Voz do Morro, A Casamba e Samuca, com abertura do Grupo Surreal.

A intenção da nova diretoria do GG, presidida por William Nagib Filho, é resgatar a alegria do famoso Carnaval que fez o Grupo Ginástico Rioclarense ser conhecido como o ‘Palácio Encantado’. Mesmo antes da posse, aconteceram reuniões para alinhavar os detalhes da Folia de Momo.

A programação deste ano visa contemplar todas as faixas etárias, uma vez que a diretoria visa atender os associados, retomando a alegria e a magia do Carnaval.

Para fechar a noite com chave de ouro, a Escola de Samba Vai-Vai, diretamente da capital paulista, que nasceu no ano de 1930, no bairro do Bixiga, como um cordão de Carnaval. Desde então, cresceu e tornou-se a Escola de Samba com mais títulos do Carnaval Paulista, com 15 títulos.

A tradicional agremiação traz o símbolo da Coroa no centro do pavilhão numa homenagem à negritude paulistana. Muitos negros pertenciam a famílias nobres na África e, quando foram violentamente trazidos ao Brasil (como escravos), utilizavam a expressão “meu Rei” ou “minha Rainha” como um tratamento cordial entre si.

Os ramos de café são uma homenagem aos Barões do Café, que moravam na Avenida Paulista na época da fundação da Vai-Vai e que sempre contribuíam com a escola.

Ingressos

Reserve já seu abadá na Secretaria do GG! Você não pode perder. Mais informações: (19) 3522-3344.

Compre seu ingresso on-line: www.eventbrite.com.br/e/sambas-e-bandeiras-sejogga-na-folia-tickets-91797842819. É o #SeJoGGa na Folia 2020.