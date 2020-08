A Guarda Civil Municipal de Rio Claro registrou na manhã deste sábado (22) uma ocorrência de localização de uma moto roubada e também do encontro do dono do veículo que estava desaparecido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 06h30 uma viatura se deslocou até a Rodovia Constate Peruche (Rio Claro-Santa Gertrudes), próximo de um conjunto de prédios, para averiguar uma moto que estava abandonada, após denúncia anônima.

Pelo local, o veículo se encontrava as margens da rodovia, porém nada constava e nenhuma queixa até o momento havia com o mesmo. Foi obtido o endereço do suposto proprietário de 27 anos, que era em Santa Gertrudes e feito contato com a esposa dele.

A mulher relatou para os GCMs que seu marido havia saído para trabalhar na data de ontem (21) e até o presente momento não tinha retornado.

Diante dos fatos foi encaminhado a motocicleta bem com a esposa até ao plantão policial onde foi realizado boletim de ocorrência de entrega de veículo bem como desaparecimento.

Algumas horas depois, uma denúncia anônima informou que tinha um indivíduo caído em um terreno pelo bairro Jardim Anhanguera. A mesma viatura bem como os mesmos GCMs foram até o local onde foi encontrado o homem que até então estava desaparecido.

Segundo a vítima, no dia anterior vinha conduzido sua motocicleta pela Rodovia Washington Luís (SP-310) para ir trabalhar quando na altura do km 173, dois indivíduos pularam em frente de seu veículo e anunciaram o assalto.

Assustado, ele abandonou a moto e saiu correndo para um matagal onde passou a noite escondido. Diante também deste fato, foi encaminhado até o Plantão Policial onde foi elabora B.O. de roubo bem como de pessoa localizada.