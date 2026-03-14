Como se não bastassem os problemas com terceirizadas na educação municipal, situação semelhante também atinge a rede estadual de ensino. Uma paralisação foi realizada nessa sexta-feira (13) na Escola Estadual ‘Chanceler Raul Fernandes’, na Vila Operária, por funcionárias terceirizadas (faxineiras) da empresa Vida Serv Saneamento e Serviços por falta de pagamentos de salários e benefícios. O sindicato da categoria regional também esteve presente.

De acordo com as funcionárias, os pagamentos estão sendo atrasados há semanas e não tem ocorrido comunicação com a empresa, que é contratada da Secretaria de Educação do Governo Tarcísio de Freitas (Republicanos). A reportagem contatou a Vida Serv que informou, por telefone, que garante que os benefícios estão todos pagos, como Vale-transporte, vale-alimentação e cesta básica.

E os salários? A empresa diz que “Os salários foram regularizados em duas partes na quinta e sexta-feira. O banco Itaú estava com instabilidade”, comunicou a Vida Serv que diz que relatórios de pagamentos foram entregues para o sindicato do setor e diretoria de ensino regional. Funcionárias relataram ao JC ainda ontem, até o fechamento desta reportagem, que não haviam recebido os salários.

Já a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou à Farol JC que “assim que tomou conhecimento das ocorrências notificou a empresa terceirizada pelo descumprimento de cláusulas contratuais. “A pasta acompanha a situação e adotará as medidas cabíveis no âmbito contratual e administrativo, inclusive quanto à eventual aplicação das penalidades previstas em contrato”, comunicou.