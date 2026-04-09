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Declínio nas temperaturas e diminuição da nebulosidade marcam a previsão do tempo para esta quinta-feira (09)

De acordo com dados do IPMet, a frente fria está se afastando do estado de São Paulo, deslocando-se em direção aos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Apesar do afastamento do sistema principal, a condição de instabilidade climática ainda deve persistir em algumas áreas paulistas, atingindo principalmente as regiões norte, nordeste e leste do estado.

Nas demais regiões, o cenário é de transição. A entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal favorece a gradual diminuição da nebulosidade. Esse fenômeno meteorológico também é responsável pelo declínio nas temperaturas observado nas últimas horas em Rio Claro e cidades vizinhas.

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Temperaturas em Rio Claro

Na manhã desta quinta-feira, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 19.9°C. Para o decorrer do dia, a máxima prevista não deve ultrapassar os 27°C, refletindo a influência da massa de ar que sucede a frente fria.

Os dados meteorológicos detalhados são fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), que monitora as variações climáticas em tempo real na cidade.

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