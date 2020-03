Confira as ocorrências policiais registradas pelo repórter policial Gilson Santullo, da Rádio Excelsior Jovem Pan News, do Grupo JC de Comunicação

No início da madrugada deste domingo (22), a equipe Patrulha Maria da Penha da GCM, em apoio ao SAMU em atendimento de uma ocorrência, constatou que uma senhora estava machucada em sua residência.

Com a chegada do SAMU a mesma informou ter sido agredida por seu filho que mora junto com ela, e estava com lesões no rosto e no braço esquerdo. Diante da situação a Equipe do SAMU acionou a GCM.

Após constatar os fatos, a equipe da GCM conduziu o indivíduo ao Plantão Policial e a senhora foi conduzida pelo SAMU até a UPA.

Após atendimento médicos, a vítima foi conduzida ao Plantão para seu depoimento. Diante dos fatos a autoridade local decretou a prisão do indivíduo por flagrante de Violência Doméstica.