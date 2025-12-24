A última noite de comércio em horário especial voltado para o Natal, na noite de terça-feira (23), registrou um impasse na Rua 3, no Centro de Rio Claro. No horário noturno, a Guarda Civil Municipal fechou o trânsito para veículos repentinamente, pegando comerciantes de surpresa diante do fato de que anteriormente havia sido acordado que a via continuaria liberada para o tráfego de veículos e pedestres.

“Às 20h, do nada, fecharam a Rua 3 com viaturas. (…) As vendas no comércio foram afetadas de imediato a ponto de várias lojas baixarem as portas antes das 22h no dia mais importante do ano em volume de vendas”, se queixou um comerciante que preferiu não se identificar. A Polícia Militar também se manifestou, informando que não foi comunicada previamente.

“Era dia de saidinha e o fechamento da Rua 3 sem prévio planejamento não permitiu que a PM trabalhasse, as viaturas em quantidade reforçada para a data ficaram sem função para patrulhamento. A população estava aglomerada e ficamos sem poder patrulhar. As forças de segurança têm que trabalhar em conjunto. Foi uma atitude unilateral da GCM”, aponta o Coronel PM Peixoto, que destacou que reunião anterior de semanas atrás foi realizada entre Prefeitura e forças de segurança, junto aos comerciantes, onde ficou definido que não haveria fechamento da Rua 3.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança informou que diante da grande concentração de pedestres na Rua 3, na região central — incluindo idosos e pessoas em cadeira de rodas — “validamos a decisão da Guarda Civil Municipal de realizar o fechamento temporário do trecho. A medida teve como objetivo principal salvaguardar a integridade física e a segurança dos pedestres, garantindo uma circulação mais segura em um momento de intenso fluxo de pessoas”, comunicou.