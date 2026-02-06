Carrapato Estrela transmissor da febre maculosa

Vigilância Epidemiológica confirmou que óbitos ocorridos em janeiro foram causados pela febre maculosa; prefeitura intensifica treinamentos na região

A Vigilância Epidemiológica confirmou, nesta quinta-feira (5), que a causa da morte de duas crianças em Araras foi a febre maculosa. As vítimas, um menino de oito anos e uma menina de nove anos, faleceram no mês de janeiro após contraírem a doença transmitida pelo carrapato-estrela.

O primeiro óbito foi registrado no dia 14 de janeiro, enquanto a segunda morte ocorreu no dia 20 do mesmo mês. De acordo com os dados oficiais, a cidade contabilizou dois casos da enfermidade no ano passado, resultando em uma morte e uma recuperação.

Ações de prevenção contra a febre maculosa

Diante do cenário, a Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realizou um treinamento especializado na última quarta-feira (4). O evento ocorreu no Centro Cultural “Leny de Oliveira Zurita” e reuniu profissionais da rede pública de saúde.

O encontro contou com a presença de agentes comunitários, enfermeiros, médicos e veterinários. Além de profissionais locais, participaram representantes dos municípios de Leme e Santa Cruz da Conceição, visando alinhar o protocolo de atendimento para a febre maculosa na região.

Transmissão e riscos da doença

A febre maculosa é uma doença infecciosa grave causada por uma bactéria. A transmissão ocorre pela picada de carrapatos infectados, que costumam ser transportados por animais como capivaras, cavalos e cachorros.

As regiões Sul e Sudeste do Brasil concentram o maior número de casos. No Sudeste, a bactéria responsável pela forma mais letal da doença apresenta maior circulação entre os meses de junho e dezembro, exigindo atenção redobrada da população.