Antônio é natural do Estado do Pará e morava em Rio Claro

O desaparecimento de Antônio Francenilson Silva, de 38 anos, completa 5 meses no próximo dia 18 e sua família, do Pará, busca informações de seu paradeiro em Rio Claro

Natural do Estado do Pará, Antônio Francenilson Silva, de 38 anos, residia na cidade de Rio Claro há cerca de três anos e trabalhava no setor da construção civil. Mas desde março deste ano, sua família busca informações sobre seu paradeiro, que é desconhecido.

“Desde o dia 18 de março não conseguimos mais notícias dele, antes conversávamos pelo telefone e também pelo WhatsApp, mas desde então, não temos mais notícias e nem informações, estamos desesperados, procurando a imprensa e todos mundo que puder nos ajudar”, explica Miligiane Santa Brígida da Silva, irmã do homem.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela mãe do homem na Polícia Civil do Estado de São Paulo e o caso está sendo investigado, segundo a família, mas a falta de notícias é angustiante.

A a mãe de Antônio revelou ainda que o último contato com o filho foi feito através do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp, mas que depois disso, mais nenhuma informação. A família ainda contou que ao tentar contato no número que sempre falava com Silva, recebeu a informação de que aquele telefone já pertencia a outra pessoa.

INFORMAÇÕES

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Antônio Francenilson da Silva, pode entrar em contato com a família, pelo número (91) 98108-0038 ou pelo 190.