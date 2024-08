Qual o grande sonho de um roqueiro? Dominar grandes palcos, tocar em imensos festivais? Caso esses são alguns dos objetivos, a baixista de Rio Claro, Tamyris Leopoldo, está prestes a realizá-los.

Integrando a banda “Eskröta”, fundada por ela mesma e por Yasmin Amaral e que tem também como membro Jhon Lennon França, Tamy sobe ao palco de dois grandes festivais ao lado ao lado dos parceiros nos próximos meses: no dia 15 de setembro a banda se apresenta no palco Supernova, no Rock in Rio, no Rio de Janeiro e no dia 20 de outubro, sobem ao palco do festival Knotfest, que celebra os 25 anos da banda norte-americana Slipknot. Os shows acontecem juntamente com a banda parceira The Mönic.

À reportagem do JC, Tamy falou sobre a expectativa e felicidade ao serem convidados para as apresentações.. “As produções dos festivais estavam procurando bandas com um diferencial e estamos focados há bastante tempo em ganhar outros espaços maiores. Já tocamos pelo Brasil e atualmente estamos em turnê pela América do Sul. O convite para os shows foi muito especial, correria, fechamento de detalhes, mas quando veio o anúncio oficial, foi uma felicidade, a realização de um sonho”, contou Tamyris Leopoldo.

CARREIRA

Tamyris Leopoldo começou a tocar instrumentos muito nova. A música sempre esteve presente na vida dela e da família. Com incentivo de seus pais, com oito anos aprendeu a tocar gaita e aos 13 anos começou a tocar contra-baixo. Desde cedo participou de bandas e se apresentava em festivais regionais com vários projetos entre blues e reggae, mas sua paixão sempre foi o rock n’ roll.

Apaixonada por metal e suas vertentes, e após ter sido integrante de várias outras bandas de metal, com muita experiência e bagagem ela e a Yasmin fundaram a Eskröta. Com anos de experiência, ela é reconhecida por seu talento e criatividade nas linhas de baixo, além de trazer uma energia única para cada apresentação.