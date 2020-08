A prefeitura de Rio Claro confirmou nesta quinta-feira (27) o retorno das aulas nas escolas públicas municipais a partir do dia 8 de setembro. Por causa da pandemia de coronavírus, as atividades não serão presenciais.

Os alunos farão as atividades acessando materiais que a Secretaria Municipal da Educação colocará em seu portal na internet ou poderão retirar os materiais impressos na escola. A decisão de como ter os materiais será dos pais ou responsáveis pelos alunos. Os pais que optarem por retirar o material impresso na escola deverão posteriormente entregar na escola as atividades realizadas pelos filhos. Para maior segurança sanitária na prevenção ao coronavírus, a orientação da Secretaria da Educação é para, sempre que possível, os pais incentivarem seus filhos a acessarem as atividades escolares pela internet ao invés de buscarem o impresso na escola.

As atividades pedagógicos serão divididas em três tipos: atividades gerais (que são aquelas previstas no plano de ensino do ano para todos os alunos), atividades diversificadas (para alunos com dificuldade de aprendizado) e atividades adaptadas (para alunos com necessidades especiais).

A partir do dia 8 de setembro as 61 unidades educacionais da rede municipal de ensino estarão restabelecendo vínculos com as famílias dos estudantes, explicando aos pais como irão funcionar as aulas não presenciais. Estas explicações poderão ser feitas em conversas na própria escola, por telefone ou redes sociais.

Para acessar o material escolar na internet basta entrar no portal da Educação (http://www.educacaorc.com.br/ ), clicar em Lista de Entrega e digitar o número de documento do responsável. O portal irá direcionar para a atividade indicada ao aluno que, após realizá-la em casa, deverá fotografar o material e postar no portal da secretaria.

A rede pública municipal de ensino de Rio Claro tem quase 19 mil alunos e 61 unidades educacionais. As aulas estão suspensas desde março, quando teve início a pandemia de Covid-19 no Brasil. Neste ano, as escolas municipais de Rio Claro não terão mais aulas presenciais.