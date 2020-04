Na tarde desta quinta-feira (2), uma equipe do Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) foi acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para o atendimento de uma ocorrência no Jardim Portugal em Rio Claro. Os PMs receberam a informação de que no local havia indivíduos no interior de um imóvel.

Ao chegarem, não notaram nenhum movimento e perceberam que os criminosos já haviam fugido. Foi iniciado então um patrulhamento pelas imediações até que no pontilhão da Rua 6 um indivíduo que carregava uma sacola chamou a atenção dos policiais, que realizaram a abordagem.

Com ele foram encontrados produtos hidráulicos furtados da residência. Diante do flagrante, o criminoso foi levado até a delegacia e recolhido à cadeia local.