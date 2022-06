Durante a Feira da Empregabilidade, realizada em Rio Claro na quarta e quinta-feira (23), membros do Polo de Empregabilidade Inclusiva, do governo estadual, reuniram-se com equipe municipal da rede que atua com pessoas com deficiência.

O objetivo do encontro foi levar ao conhecimento da rede o trabalho realizado pelo polo de empregabilidade e elaborar ações conjuntas com serviços, organizações e conselho visando maior participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Marcos Botelho, coordenador do polo, explica que “o polo de empregabilidade inclusiva tem objetivo de promover inclusão, permanência e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho”, acrescentando que para isso o polo utiliza a metodologia do emprego apoiado com estratégia para inclusão profissional.

O assessor dos direitos da pessoa com deficiência, Paulo Meyer, destaca que o polo já vem atuando em Rio Claro em parceria com a assessoria dos direitos da pessoa com deficiência e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Rio Claro, inclusive com atendimento presencial a cada 15 dias no PAT. “Este encontro foi fundamental para iniciarmos este trabalho conjunto com a rede de profissionais que atua com pessoas com deficiência, além de possibilitar mais conhecimento sobre auxílio inclusão e empregabilidade para pessoas com deficiência”, observa Paulo Meyer.

No encontro também foi explorado o tema auxílio inclusão, por meio de vídeo enviado por Cláudia Carletto, ex-assessora da senadora Mara Gabrilli e ex-secretária de direitos humanos de São Paulo.

A atividade contou com participação de membros da assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, coordenadoras e profissionais de Cras e Creas, profissionais das áreas da saúde e educação, membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Patrícia Pereira, técnica de emprego apoiado. Esta ação também contempla as diretivas e objetivos do programa #RioClaroCidadeInclusiva.