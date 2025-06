Líder comunitária respeitada, Valdirene tem presença marcante nas páginas do Jornal Cidade, seja cobrando autoridades ou participando de ações

Valdirene de Andrade, líder comunitária, celebra os 198 anos da cidade com amor, ação e compromisso pelo bem coletivo

Aos 198 anos que são completados nesta terça-feira, 24 de junho, Rio Claro carrega histórias de progresso, desafios e, sobretudo, de pessoas que acreditam na força da comunidade para transformar realidades. No Distrito de Ajapi, um nome se destaca como sinônimo de luta e amor pela cidade: Valdirene de Andrade, moradora há 25 anos, figura conhecida por sua participação ativa e constante no debate público.

Líder comunitária respeitada, Valdirene tem presença marcante nas páginas do Jornal Cidade, seja cobrando autoridades ou participando de ações em prol de melhorias para Ajapi e para o município como um todo. “Rio Claro representa minhas raízes, minha história e a esperança de um futuro melhor para todos. Escolhi me dedicar ao progresso da cidade porque acredito que mudanças começam onde a gente vive. As necessidades da comunidade de perto me motivam a agir e buscar soluções junto com as pessoas”, resume ela ao falar sobre seu vínculo com a cidade.

Seu envolvimento nasceu da vivência diária com os problemas locais e da crença de que mudanças começam onde se vive. Um dos episódios mais marcantes de sua trajetória ocorreu em novembro de 2017, quando liderou, ao lado de amigos, uma manifestação pacífica na vicinal que liga Ajapi a Rio Claro. A ação chamou atenção da Prefeitura para a precariedade da via, palco de diversos acidentes, alguns fatais. “Foi um momento de união e consciência coletiva que marcou”, relembra.

Durante a pandemia da Covid-19, Valdirene encabeçou uma corrente de solidariedade que arrecadou 1.500 cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade em Ajapi e bairros da cidade. A ação, mantida até hoje de forma voluntária, é um dos exemplos de como a mobilização social pode fazer diferença na vida de centenas de pessoas.

Com um olhar atento aos desafios do presente, ela aponta a falta de moradias populares, a necessidade de segurança 24h em Ajapi e a demanda por mais políticas públicas nos bairros afastados como prioridades. Na cidade como um todo, faz um apelo pela valorização da saúde. “Os governantes deveriam tratar com mais prioridade, como pede a necessidade da população”, reforça.

Para Valdirene, o futuro de Rio Claro precisa ser mais justo e inclusivo, com oportunidades iguais e valorização das periferias. E deixa um recado direto: “Não espere um cargo ou reconhecimento para começar a agir. Se cada um fizer a sua parte com amor e compromisso, Rio Claro será cada vez melhor para todos”, conclui.