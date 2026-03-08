Imagem Ilustrativa

Faltam menos de dois meses para o prazo final para solicitar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar a situação na Justiça Eleitoral. A partir de 7 de maio, o cadastro eleitoral estará fechado para a preparação das Eleições 2026. Para tirar o título e garantir o direito de votar no pleito, a eleitora ou o eleitor deve apresentar alguns documentos. Confira quais são:

– documento oficial de identificação com foto (como carteira de identidade, carteira de trabalho ou passaporte);

– comprovante de residência recente;

– comprovante de quitação do serviço militar para homens que completam 19 anos no ano do alistamento.

É importante que o documento de identificação permita a comprovação da nacionalidade brasileira e contenha foto que possibilite a identificação.

Como solicitar o título

O pedido pode ser feito de duas formas:

– pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no Portaldo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tse.jus.br;

– presencialmente, nos cartórios eleitorais ou postos de atendimento da Justiça Eleitoral.

Quem optar pelo atendimento on-line deve ficar atento: a biometria precisa ser coletada presencialmente. Por isso, a recomendação é não deixar para a última hora. No caso de quem vai tirar o primeiro título, é necessário fazer o requerimento pela internet até 6 de abril, de modo a garantir tempo suficiente para comparecer ao cartório e concluir o atendimento até 6 de maio.

Não deixe para a última hora

Com o fechamento do cadastro, marcado para 7 de maio, a Justiça Eleitoral reforça o alerta para que eleitoras e eleitores antecipem a solicitação, a fim de evitar filas ou imprevistos. Manter o título em dia é essencial para exercer o direito ao voto e participar das próximas eleições.