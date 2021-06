Jaime Leitão

O que ele quer? Ele, o presidente, quer tirar o foco da CPI e partir para a ideia esdrúxula de tornar o Brasil sede da Copa América. Para ele, é um prato cheio.

Justo agora, com a terceira onda da Covid desembarcando aqui, Bolsonaro quer forçar a barra e sediar um torneio que seria na Colômbia, depois na Argentina e agora cai no colo nosso. Que bomba!!

Gosto de futebol, aprecio jogos bem jogados, como foi o do Flamengo com o Palmeiras, no último domingo, mas considero totalmente extemporâneo, descabido, promover essa Copa agora, com quase 500.000 mortes e milhões de pessoas sofrendo com as sequelas dessa doença tenebrosa.

E o Pazuello? O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que demonstrou que não entende nada de logística, nem de saúde, acaba de ser nomeado pelo presidente como secretário de Assuntos Estratégicos do Governo, com salário de 16 mil reais. Não é castigo, é prêmio.

Depois de uma atuação catastrófica no ministério e de participar de um evento político com Bolsonaro, o presidente o nomeia para um cargo de confiança para blindá-lo de uma punição nas Forças Armadas, já que pelas regras do Exército, ele, por ser general da ativa, não poderia participar de um evento dessa natureza.

E vem mais “motociata” por aí. Carreata de moto. Bolsonaro já está programando um passeio com seguidores motorizados, no que está sendo chamado de “Acelerando para Cristo com Bolsonaro”. Esse nome ainda é provisório. Bolsonaro e os organizadores estão calculando 1 milhão de participantes. O que Cristo tem a ver com isso?

Vivemos dois Brasis, o Brasil com fome, carências diversas, falta de vacina, e o Brasil diversionista, que faz festa em momento tão grave, ignorando essa tragédia que só aumenta.

A CPI da Covid segue o seu curso e os depoentes em sua maioria seguem negando o que está mais do que evidente aos olhos de quem não se deixa levar pelo fanatismo cego ou por interesses obscuros.

Quando iremos sair desse atoleiro? Desse jogo do absurdo? Não dá para prever. As regras desse jogo estranho estão mudando quase que diariamente.