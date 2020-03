A Prefeitura de Rio Claro publicou a nova licitação para contratação da empresa que será responsável pelo serviço de coleta de resíduos recicláveis, cata-bagulho e administração dos ecopontos do município.

O valor balizado no edital de pregão chega a R$ 4,8 milhões, de acordo com o documento ao qual a reportagem do JC teve acesso, para 12 meses de serviço, podendo ser prorrogado/renovado o contrato por mais 60 meses, o que dá cinco anos. A sessão pública está marcada para acontecer no próximo dia 11 de março na Central de Compras, ligada à Secretaria Municipal de Economia e Finanças do Poder Executivo.

O contrato prevê o transporte dos resíduos, veículos tipo van com 16 lugares com motorista, operação dos ecopontos com disponibilização de 10 caçambas metálicas de no mínimo 5m³ (cinco metros cúbicos) para cada unidade, fornecimento e instalação de 25 caçambas metálicas, em áreas rurais e urbanas, para resíduos recicláveis; disponibilização de 150 contêineres para resíduos recicláveis; e coleta e transporte de materiais volumosos, inservíveis (cata-bagulho).

Assim como previsto no edital anterior e não cumprido, o qual a Estre/Cavo havia vencido e encerrou as atividades, o novo edital prevê a ampliação na quantidade de ecopontos para 20, sendo que atualmente são seis espalhados pelo município. Vale lembrar que no mês de dezembro a Prefeitura anunciou que ainda no primeiro quadrimestre de 2020 deverá inaugurar um novo e sétimo ecoponto no Distrito de Ajapi.

Relembre

Em outubro a administração municipal contratou de forma emergencial a Conspavi, sem licitação, para que a empresa mantivesse tais serviços, uma vez que a Estre/Cavo não demonstrou interesse na renovação do contrato [da licitação de 2018 balizada em R$ 12,9 milhões que saiu pelo montante de R$ 5,4 milhões] que mantinha.

O prazo do contrato emergencial era de 90 dias, por R$ 345 mil por mês. No início deste ano, o contrato foi renovado pelo mesmo período em igual valor.

Coleta domiciliar

Conforme revelado pela coluna Farol, no JC da semana passada, a licitação para contratação da empresa que prestará o serviço de coleta domiciliar de lixo foi suspensa pela administração, uma vez que cerca de cinco impugnações contra o edital foram apresentadas. A Prefeitura aguarda o retorno às empresas que se manifestaram para anunciar nova data para publicação da licitação que chega a R$ 9 mi.