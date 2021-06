O governador João Doria (PSDB) estará em Piracicaba, na manhã desta sexta-feira (18), para cumprir agenda no município vizinho. Segundo a Secretaria de Comunicação do Estado, Doria não estará presente em Rio Claro para a inauguração do novo Fórum da cidade. Esta solenidade estará a cargo do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), no período da tarde. O JC acompanhara a cerimônia na página Jornal Cidade de Rio Claro no Facebook.

Em Piracicaba, Doria participa da inauguração de uma nova creche no bairro Itaperu. Na sequência, lança a pedra fundamental de um novo conjunto habitacional no bairro São Jorge e formaliza a autorização de obras viárias e de infraestrutura, entre outros anúncios. Depois, às 12h, no Auditório do Engenho, o governador assina o Projeto de Lei que será enviado para a Assembleia Legislativa para criar a Região Metropolitana de Piracicaba.

Já o Vice-Governador e Secretário de Governo Rodrigo Garcia participa nesta sexta-feira (18), às 13h, em Santa Gertrudes, da inauguração de obras de revitalização do parque Ruy Rafael da Rocha. Na sequência, Garcia cumpre compromissos em Rio Claro a partir das 14h30, onde entrega o novo prédio do Fórum e também autoriza obras e melhorias em estradas da região.