Domingo haverá interdição de trânsito para Circuito Solidário

Trechos de via pública ficarão interditados em Rio Claro no domingo (16), para a realização da primeira etapa do Circuito Solidário, prova pedestre programada para começar às 7h30, com largada em frente ao Centro Cultural, na Rua 2.

A perspectiva é de que a corrida termine por volta das 9 horas. Nesse período, a orientação geral é para que os motoristas redobrem a atenção nos trechos interrompidos naquelas imediações.

Trajeto

Do Centro Cultural, a corrida seguirá pela Avenida 42, seguindo até a Rua 2-A, Avenida 38 e Rua Saibreiro 2 em direção à Avenida 32. De lá, o circuito prossegue pela Rua 2 até a Rua 1-A, ao lado do Lago Azul.

A corrida continua pela Rua 1-A até a Avenida 32, que terá nesse trecho meia via liberada para o trânsito. Os participantes contornarão o Lago Azul até Avenida 34, seguindo até a Rua 3 e de lá até a Avenida 38 no sentido Rua 5, de onde vão seguir, em meia pista, até a Avenida 46.

Da Avenida 46, a corrida segue até a Rua 4 e, de lá, até a Avenida 52, que também terá meia pista liberada no percurso até a Rua 3. De lá, os participantes seguem até a Avenida 50, Rua 3 Particular, a Avenida 46, Rua 4 (sentido Avenida 40) e Rua 2 até a altura da Avenida 34.