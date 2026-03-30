Homem foi atingido no abdômen enquanto manuseava objeto encontrado próximo ao aterro sanitário; dois funcionários foram presos em flagrante

Um vigilante foi baleado após um disparo acidental de arma de fogo durante seu turno de trabalho na noite desse domingo (29), em uma área próxima ao aterro sanitário de Rio Claro. O incidente ocorreu por volta das 21h00, quando a vítima e um colega de profissão teriam encontrado o armamento perto da guarita onde atuavam.

De acordo com informações da Polícia Militar, em vez de acionarem as autoridades ao localizarem o objeto, os homens passaram a manusear a arma. Durante a manipulação, houve o disparo que atingiu a região do abdômen do trabalhador.

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Atendimento médico e estado de saúde

O próprio colega de trabalho prestou socorro imediato à vítima, encaminhando-a inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro do Estádio. Devido à gravidade do ferimento causado pelo disparo acidental de arma de fogo, o homem foi transferido para a Santa Casa de Rio Claro. Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seu quadro de saúde é considerado estável.

Prisões e investigação policial

A Polícia Militar apreendeu a arma, que estava municiada. Embora os envolvidos aleguem ter encontrado o objeto no local, testemunhas relataram aos policiais que a arma já estaria com a vítima horas antes do ocorrido.

Diante dos fatos, os dois homens foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O autor do disparo também responderá pelo crime de lesão corporal. O caso foi registrado no plantão policial e segue sob investigação das autoridades competentes.