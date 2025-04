Lucas Penteado se apresentará. Foto – Carolina Sato

Evento acontece no salão da USE, na Avenida 19, no Consolação, com apresentação de Lucas Penteado

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem cerca de 4 milhões de pessoas que se declararam espíritas, além de 40 milhões de simpatizantes. E no ano de 2022 foi sancionada a Lei 14.354, de 2022, que institui o dia 18 de abril como Dia Nacional do Espiritismo. As informações são da Agência Senado.

NA CIDADE

Em Rio Claro, a data também é comemorada no mesmo dia e será celebrada neste sábado (26), a partir das 19h30, no salão da USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – Intermunicipal de Rio Claro, localizada na Avenida 19, entre as ruas 13 e 14, no bairro Consolação.

INGRESSOS

O evento é aberto a toda comunidade da cidade e região e a entrada é um quilo de alimento não perecível, que posteriormente será encaminhado para ações da instituição.

Antonio Carlos Navarro fará palestra com o tema “Estudando as curas do Senhor Jesus”.

MÚSICA

A música da noite fica por conta do renomado artista Lucas Penteado, que encanta a todos por onde passar com seu trabalho de extrema qualidade.

O musicista já venceu diversos prêmios e se apresenta com frequência no município e cidades da região.