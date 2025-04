Imagem ilustrativa

MEC e Inep contextualizam resultados do Censo Escolar 2024. Pesquisa traz informações sobre escolas, professores, gestores, turmas e alunos da educação básica

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram no dia 9 de abril os resultados da primeira etapa do Censo Escolar 2024, que apresenta informações sobre todas as escolas, professores, gestores e turmas, além das características dos alunos da educação básica.

Camilo Santana, ministro de Estado da Educação, ressaltou a relevância do Censo Escolar para se ter acesso a dados importantes da educação, bem como para garantir a transparência da informação e permitir que cada política possa ter o seu resultado efetivo. Ele também anunciou que o MEC está consolidando novos dados de 2024 para apresentar os resultados de algumas políticas públicas, principalmente do Pé-de-Meia. “O Censo Escolar já dá sinalizações na importância do programa. Inclusive, é um programa que a gente cruza três dados importantes: dos censos Escolar e Superior, do CadÚnico [Cadastro Único] e do Gestão Presente, plataforma do MEC de dados da educação básica”.

Edifício sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do Inep, Manuel Palacios, destacou o processo de universalização do acesso à educação. “O país, há poucas décadas, não conhecia essa experiência de escolarização e, hoje, temos mais de 90% dos jovens e crianças até os 18 anos frequentando a escola básica. Além disso, temos taxas de universalização no ensino fundamental”, comentou, Palacios.

Em 2024, o Brasil registrou cerca de 47,1 milhões de estudantes matriculados em aproximadamente 179,3 mil escolas, abrangendo todas as etapas educacionais. Houve uma redução de 0,5% nas matrículas em relação a 2023, equivalente a cerca de 216 mil alunos a menos. A rede pública sofreu uma queda de aproximadamente 310 mil matrículas, enquanto a rede privada teve um crescimento de 1%. Segundo Carlos Eduardo Moreno Sampaio, do Inep, essa variação é considerada normal e relacionada à dinâmica demográfica do país. Ele destacou ainda a importância da cooperação entre os governos federal, estadual e municipal para garantir o atendimento à maioria dos estudantes da educação básica, especialmente pelos municípios.

O Censo Escolar, coordenado pelo Inep, coleta dados de todas as escolas do Brasil, abrangendo diversas modalidades da educação básica.