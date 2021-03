Com o objetivo de melhor atender os consumidores e otimizar o serviço de efetuar as ligações de água nos imóveis, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro pretende ampliar a venda das caixas padronizadas de proteção dos hidrômetros.

Para isso, a autarquia convida todos os comerciantes da cidade, especializados na venda desse tipo de material, para uma rápida reunião para apresentar a proposta, especificações das caixas de ligação de água e entrega de documento para homologar a venda das caixas aos interessados.

O encontro será às 10 horas do dia 31 de março, no pátio do Centro de Treinamento do Daae, localizado na Avenida 10A, com a Rua 4Ba, no bairro Cidade Nova, respeitando o distanciamento social e seguindo todos os protocolos de saúde.

“O Daae precisa sempre realizar licitação para fazer as compras dessas caixas e é um processo bastante demorado. Essa ação vai dar mais rapidez para que o consumidor adquira as caixas padronizadas de ligação de água que estarão disponíveis em vários comércios especializados da cidade”, comenta o superintendente do Daae, Osmar da Silva Junior.

As empresas homologadas pelo Daae passarão a comercializar as caixas, mas as ligações de água continuarão sendo de total responsabilidade do Daae.

E para efetuar a ligação de água no imóvel desejado, o consumidor deverá solicitar o serviço na Central de Atendimento, pelo telefone 0800-505-5200, que atende 24 horas, todos os dias da semana e recebe chamadas de telefones fixos e celulares.

Ao ligar na Central de Atendimento, o consumidor será devidamente orientado quanto à compra e instalação das caixas padronizadas.