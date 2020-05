O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro está fazendo reparo emergencial em uma das redes de abastecimento que se rompeu neste domingo (10 de maio de 2020), na Estrada dos Costas, no Jardim Esmeralda, em frente ao condomínio Reserva das Palmeiras.

A autarquia pede que os munícipes redobrem a atenção e os cuidados e evitem transitar nas proximidades, procurando rotas alternativas para diminuir riscos de eventuais acidentes.

Também foi necessário interromper temporariamente o abastecimento de água, o que pode ocasionar baixa pressão ou interrupção momentânea no fornecimento de água nos bairros Jd. Esmeralda, Jd. Brasília, Jd. das Palmeiras, Jd. Guanabara, Terra Nova e bairros e condomínios próximos.

A previsão para conclusão dos trabalhos é para até o final da tarde deste domingo (10). Após a conclusão do serviço de reparo, o fornecimento de água será retomado aos poucos nos bairros afetados.

Nesse período, o Daae pede para que os consumidores façam uso responsável da água e reforça a importância de terem caixa d’água em seus imóveis, já que durante os serviços de manutenção os imóveis que possuem caixa d’água não sofrem com eventual falta d’água, o que reduz transtornos em casos de interrupção no fornecimento. As caixas d’água possuem volume suficiente para 24 horas de consumo racional, além de a instalação ser obrigatória, conforme o Código Sanitário Estadual.

Na retomada do abastecimento serão realizadas descargas na rede. Pode haver casos pontuais de cor escura na água, que devem ser relatados à Central de Atendimento do Daae pelo telefone 0800-505-5200 que funciona 24 horas e também atende chamadas via celular.

O Daae informa ainda que ao restabelecer o abastecimento, há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede, o que pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado”. Neste caso, a água está apenas cheia de ar, podendo ser consumida normalmente.