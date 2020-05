O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro está fazendo, nesta sexta-feira (1º de maio de 2020), reparo emergencial na adutora de 400 milímetros que se rompeu no início da tarde, localizada embaixo a Rodovia Washington Luís, próximo ao reservatório do bairro Jardim Centenário.

Para executar o serviço foi necessário interromper o abastecimento de água, o que pode ocasionar baixa pressão ou interrupção no fornecimento de água nos bairros: Jardim Guanabara, condomínios e parte do Jardim das Palmeiras, Terra Nova, Nova Rio Claro, Centenário, Maria Cristina, Benjamin de Castro, Jardim Brasília e Jardim das Nações.

Devido às dificuldades operacionais e de acesso ao local, a execução do serviço de reparo é de alta complexidade e por isso, a autarquia está analisando a extensão do dano na adutora e novas informações serão divulgadas sobre o retorno do fornecimento em breve.

O Daae pede para que os consumidores façam uso responsável e consciente da água durante toda a sexta-feira (1), priorizando questões de higiene. Também reforça a importância de os moradores terem caixa d’água em seus imóveis, já que durante os serviços de manutenção os imóveis que possuem caixa d’água não sofrem com eventual falta d’água, o que reduz transtornos em casos de interrupção no fornecimento. As caixas d’água possuem volume suficiente para 24 horas de consumo racional, além de a instalação ser obrigatória, conforme o Código Sanitário Estadual.