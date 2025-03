O Dia Mundial da Água é celebrado no dia 22 de março e na sexta-feira (21), com o estande “Daae e nossa água de cada dia”, o departamento de Meio Ambiente da autarquia participou, no Parque Municipal Lago Azul, de evento ambiental que abordou como tema principal, a água.

Organizada pela prefeitura de Rio Claro, ampla programação foi realizada. As atividades foram destinadas a toda a população, em especial estudantes.

Diversas escolas do município estiveram presentes no evento e, no estande do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae), puderam acompanhar uma simulação do tratamento da água, explicações de como a água chega às torneiras da população, além da valorização e conscientização do uso sem desperdícios da água.

O Centro de Controle de Zoonoses expôs o ciclo do mosquito Aedes aegypti e como combater o causador da dengue. Com painéis, a empresa BRK apresentou o processo de tratamento do esgoto e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente falou sobre compostagem, a transformação de matéria orgânica em adubo.

O evento foi uma de várias atividades realizadas pelo município de Rio Claro para comemorar a Semana da Água, cujo objetivo é despertar na população a responsabilidade na preservação do meio ambiente, em especial, o uso sem desperdícios da água.

Valorização da água

Com estiagens cada vez mais severas, é necessário estabelecer novos hábitos, evitando desperdícios para preservar os mananciais e garantir o abastecimento em momento de crise hídrica mundial.

“A água é o nosso bem mais precioso, vital para a sobrevivência de todo o planeta. É um recurso finito, por isso, precisamos mudar nossos hábitos de consumo e evitar desperdícios. Preservar a água é preservar o nosso futuro”, enfatiza o superintendente do Daae, Leandro Tresoldi, que acompanhou a exposição do Daae no Lago Azul.

Além do tratamento da água, o Daae também faz, diariamente, rigoroso trabalho de verificação da qualidade da água com equipes trabalhando 24 horas, coletando amostras em pontos aleatórios da rede de todo o município e distritos para a realização de testes nos laboratórios da autarquia, mantendo sempre, os parâmetros exigidos pelo Ministério da Saúde.

Pelo Daae, também estiveram presentes os diretores Edijalma Momesso (Meio Ambiente), Rui Barbosa (Comercial e de Relações com o Usuário) e Marly Barbanera (Administrativo e Financeiro).