Cursinho popular recebe inscrições para 2020

Estão abertas as inscrições 2020 para Cursinho Popular Oriente-se, que é oferecido gratuitamente. São 36 vagas e a seleção é por ordem de chegada. Após o fechamento das vagas, serão feitos os cadastros de reserva. As inscrições acontecem até este domingo, das 13h às 17h, na ‘Casa do João’.

Os documentos necessários são cópia do RG, CPF, histórico escolar e comprovante de endereço. As vagas são destinadas a alunos do terceiro ano ou já formados apenas em escolas públicas.

As aulas terão início no dia 3 de fevereiro, de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h30, e serão ministradas também na ‘Casa do João’ – Rua 2, 2.174, Centro. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail cursinhoorientese@gmail.com ou no Facebook: Cursinho Popular Oriente-se.