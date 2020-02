Cuide da saúde e aproveite o Carnaval

Durante o período de Carnaval, a folia nos bloquinhos e demais eventos deve vir acompanhada de cuidados com a saúde dos participantes. Para aproveitar ao máximo o agito, confira algumas dicas para se divertir sem deixar de lado as precauções, uma vez que a folia já começou:

Hidratação

Beba muita água para aguentar o ritmo das festividades. O ideal é fazer isso mesmo sem sentir sede. Lembre-se de que a bebida alcoólica não mata a sede e provoca a desidratação do organismo. De acordo com especialistas, o aconselhável é ingerir 200 ml de água a cada 15 minutos.

Alimente-se adequadamente

Dê preferência para comidas leves, principalmente verduras, legumes e frutas, que devem ser conservados de forma adequada. As frutas são fontes excelentes para hidratar o corpo. Além disso, elas possuem fibras, que melhoram a digestão, e açúcar natural, de modo a repor a energia.

Preparação física

Os dias de Carnaval podem ajudar o folião a deixar de lado o sedentarismo. Aproveite para incluir exercícios físicos à sua rotina, como, por exemplo, uma caminhada diária ou qualquer outro tipo de atividade. O importante é aproveitar para ficar em movimento.

Moderação

Caso consuma bebidas alcoólicas, beba com moderação. Os efeitos do álcool podem resultar em acidentes, discussões e brigas. De quebra, evitar o álcool ajuda a se sentir bem durante e no dia seguinte, pois evita náuseas e ressacas, entre outros efeitos colaterais.

Energia

O sono também colabora para repor a energia dispensada para acompanhar os blocos de rua. Quando se cansar, pare e respeite os limites do corpo. Dormir de seis a oito horas por dia ajuda a se manter firme e disposto.

Proteção

Use protetor solar caso a diversão seja ao ar livre e com sol a pino. É importantíssimo cuidar, também, da pele.

Evite complicações

Fazer sexo só com camisinha. Essa é a melhor forma de se prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e Aids. Seja no Carnaval ou em qualquer época do ano, se proteger durante a relação é de extrema importância.

Boa folia!