Além de apresentar vacinação acima das médias estadual e nacional, o município de Rio Claro tem cronograma de vacinação contra Covid adiantado em relação ao estadual. A Secretaria Municipal de Saúde começou a vacinar contra a Covid na quarta-feira (9) pessoas com 54 anos, público que o governo estadual anunciou nesta quarta-feira que irá vacinar a partir de 9 de julho. Ou seja, um mês antes da data prevista, Rio Claro já vacina a população desta faixa etária. E na quinta-feira ainda mais pessoas no município serão vacinadas, já que o imunizante será aplicado também em quem tem 53 anos.

Conforme as doses das vacinas contra a Covid são disponibilizadas ao município, a Secretaria Municipal de Saúde providencia a aplicação no público-alvo, em esforço contínuo para utilizar rapidamente as doses recebidas, vacinando no menor tempo o maior número de pessoas possível. Para que as doses cheguem até a população e os rio-clarenses sejam imunizados o quanto antes, o município conta com parceria da iniciativa privada. O trabalho coordenado pela Vigilância Epidemiológica tem importante participação dos convênios Unimed, Santa Filomena e Santa Casa Saúde e também da Faculdade Anhanguera.

Números divulgados nesta quarta-feira (9) apontam que o município tem a vacinação em ritmo acima do estadual e nacional, proporcionalmente à população. Enquanto no Brasil foram vacinados 24,06% da população e no estado de São Paulo 27,18%, Rio Claro aplicou a primeira dose da vacina em 32,27% de sua população. A segunda dose foi aplicada em 11% dos brasileiros, 12,77% dos paulistas e 14,39% dos rio-clarenses. O município aplicou 97.082 doses da vacina, sendo 67.138 pessoas vacinadas e, destas, 29.944 receberam também a segunda dose da vacina contra a Covid. Nesta quarta-feira (9) a vacinação atendeu 1.051 pessoas.