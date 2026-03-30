Pessoas a partir de 60 anos e crianças de 6 meses a menores de 6 anos estão entre os grupos que precisam tomar a vacina contra a gripe. A campanha em Rio Claro começou na sexta-feira, com atendimento nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família.

As salas de vacina abrem nesta semana de segunda a quarta-feira a partir das 7h30. Nas USF Mãe Preta, Terra Nova e Bonsucesso, o atendimento é até as 18h30. Já nos demais postos de saúde a vacinação vai até as 16h30. No sábado (4) haverá plantão de vacinação das 8 às 15 horas na unidade básica de saúde da Avenida 29.

A Fundação Municipal de Saúde reforça a importância de as pessoas tomarem a vacina o quanto antes. A vacina da gripe é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença e tem como objetivo reduzir internações, complicações e mortes por conta da doença, além de diminuir sobrecarga nos serviços de saúde.

Grupos prioritários para vacinação contra a gripe

A vacina contra a gripe é destinada a pessoas a partir de 60 anos; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puérperas; profissionais de saúde; professores; pessoas em situação de rua; pessoas com deficiência permanente; pessoas com doenças crônicas; caminhoneiros; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores dos correios; trabalhadores portuários; povos indígenas; quilombolas; e população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas.