A Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes informou na manhã desta sexta-feira (20), que investiga dois casos suspeitos de coronavírus no município. De acordo com informações do prefeito municipal Rogério Pascon e da Secretária de Saúde, Vivian Fillier, os casos estão aguardando os resultados dos exames, que devem sair nos próximos dias.

As autoridades do município informaram que dos dois casos, uma das pessoas esteve na cidade de São Paulo recentemente e a outra, teve contato com pessoas que estiveram na capital.