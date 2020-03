Após o anúncio da primeira morte no Brasil em razão do novo coronavírus, autoridades de saúde do Governo do Estado de São Paulo aproveitaram a coletiva de imprensa para falar de um assunto e de um ato que tem sido deixado de lado pela população, mas que é de extrema importância: a doação de sangue.

“Eu preciso dar um informe, que preciso de muito apoio de vocês: os nossos bancos de sangue estão praticamente sem sangue. O banco de sangue que tem mais sangue, tem sangue hoje para praticamente uma semana. Isso é extremamente grave e importante no momento que virá pela frente. Então, por favor, que nós consigamos levar à população esta necessidade”, disse o coordenador do Centro de Contingenciamento para o Coronavírus em São Paulo, o médico David Uip.

Na oportunidade, o médico também citou o receio como um problema neste momento, mas explicou: “A grande questão é que o indivíduo não está doando sangue com medo do pegar coronavírus. E não é isso, se existe um lugar protegido é o banco de sangue”.

A reportagem do Jornal Cidade entrou em contato com o Banco de Sangue de Rio Claro, que fica na Santa Casa, e foi informada de que os reflexos ainda não chegaram ao município, mas que nem por isso a população deve deixar de fazer a sua doação.

Requisitos

Para doar é necessário estar em boas condições de saúde, alimentado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas antes da doação e levar documento oficial com foto. Os homens podem doar até quatro vezes por ano, com intervalo mínimo de dois meses. Já as mulheres podem doar três vezes, com intervalo necessário de três meses, no mínimo. A idade varia entre 18 e 69 anos.

Rio Claro

O Banco de Sangue de Rio Claro atende a população às segundas, quartas e sextas-feiras no horário das 7h às 11h.