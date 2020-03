Um corpo do sexo feminino foi encontrado no início da noite deste domingo (8) ao lado de um antigo lixão no Jardim Novo. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e encaminhou a vítima até o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro. Ainda não há identificação e o corpo da mulher que aparenta ter entre 15 e 17 anos de acordo com o legista encontra-se com perfurações de arma branca no pescoço. A qualquer momento mais informações. Um boletim de ocorrência está sendo registrado.