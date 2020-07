A cidade de Cordeirópolis bateu recorde e registrou mais 54 casos positivos de Covid-19 nesta terça-feira (30). Com isso, o município da região fecha o mês com 314 pacientes diagnosticados com a doença.

De acordo com a Prefeitura, a faixa etária com maior número de casos continua sendo a de 20 a 29 anos com 23%, seguida de 40 a 49 anos com 21%. Ao todo são 110 recuperados e 5 mortes.