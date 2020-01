Região faz campanha em prol de vítimas em Minas Gerais

Na madrugada dessa segunda-feira (27), os servidores da Defesa Civil de Cordeirópolis pegaram estrada com destino ao leste de Minas Gerais para levar doações às famílias atingidas pelas recentes chuvas.

Além da própria comunidade, um dos municípios que mais colaboraram com as doações foi Santa Gertrudes. Alguns moradores de Rio Claro e Araras, também, fizeram a sua contribuição.

“O gesto de solidariedade e a união de centenas de pessoas resultaram na arrecadação de quatro toneladas de alimentos, 600 litros de água e 300 sacolas de roupas, que serão doados para as famílias mineiras nesta semana”, agradeceu o prefeito Adinan Ortolan nas redes sociais.

A campanha se estenderá até a próxima sexta-feira (31), das 9h às 17h, no Cordeiro Clube, que fica na Rua Carlos Gomes, em frente à Praça Central. Podem ser doados colchonete, cobertor, produtos de higiene e limpeza, alimentos, roupas e água mineral.

A ação visa amenizar os danos causados pelas fortes chuvas que castigam a região leste de Minas Gerais – os municípios de Manhuaçu, Manhumirim e Alto Jequitibá, cidades de conterrâneos e familiares que moram em Cordeirópolis.

Situação

O número de mortes em razão das chuvas em Minas Gerais subiu para 30. O número foi atualizado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil na noite de sábado (25). Além dos óbitos, há 17 pessoas desaparecidas, 620 desalojados e 911 desabrigados, além de sete feridos.

De acordo com a Defesa Civil, há grande risco de deslizamento em nove cidades da região metropolitana de Belo Horizonte: Sabará, Rio Acima, Brumadinho, Contagem, Nova Lima, Betim, Ribeirão das Neves e Ibirité, além da própria capital. Em Belo Horizonte, somente no sábado foram registradas 72 ocorrências desse tipo. (Agência Brasil)

Rio Claro

A Interchap, em parceria com as Igrejas de Rio Claro, está arrecadando colchões, cobertores, alimentos, água mineral, colchonetes, produtos de higiene e limpeza, roupas, entre outros itens. A entrega será feita por volta do dia 10 de fevereiro. Para mais informações sobre locais de arrecadação, ligue: 99788-5959.