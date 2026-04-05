Cordeirópolis recebeu, nesta quinta-feira (2), um novo caminhão-pipa, mais de 20 anos depois da última aquisição de um veículo desse tipo. O investimento foi de, aproximadamente, R$ 605 mil – sendo R$ 387,5 mil de emenda do senador Marcos Pontes e R$ 217,5 mil de contrapartida do município. A prefeita Cristina Saad esteve em Brasília para solicitar a emenda ao deputado.

Com capacidade para armazenar 12 mil litros de água, o caminhão será fundamental nas ações da Secretaria de Serviços Públicos. O veículo é multifuncional. Além de reservar água potável, é equipado para emergência de combate a incêndio e limpeza de rua.

“Uma aquisição muito importante para nosso município. Minha gratidão ao senador Marcos Pontes por essa parceria. Também agradeço as secretarias de Serviços Públicos, de Administração e de Finanças e Orçamento, Gabinete, além do Núcleo de Ações Estratégicas (NAE), que se empenharam para que o caminhão-pipa chegasse a Cordeirópolis”, afirmou a prefeita Cristina Saad.

Texto: Douglas Oliveira/Prefeitura de Cordeirópolis

Foto: Departamento de Comunicação de Cordeirópolis