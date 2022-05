O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) assinou nessa quinta-feira (19) o convênio com o Claretiano – Centro Universitário para a futura implantação do Hospital Dia no Cervezão. O acordo acontece por meio de parceria estabelecida através da instituição, com o curso de Medicina, autorizado pelo Ministério de Saúde há anos e já com turmas em formação, e a Prefeitura de Rio Claro junto à Fundação Municipal de Saúde.

O Claretiano ficará responsável pela elaboração do projeto executivo, que apontará as necessidades de infraestrutura para a construção do Hospital Dia no prédio do Pronto Atendimento do Cervezão. Segundo informado pela municipalidade, o documento deverá ficar pronto até o mês de outubro. Em entrevista anterior ao Grupo JC, o prefeito Gustavo informou que o projeto executivo está orçado em torno de R$ 2 milhões – que será custeado pela instituição de ensino. A implantação geral do Hospital, segundo Perissinotto, deve ficar em torno de até R$ 10 milhões.

Nessa quinta-feira, o chefe do Poder Executivo declarou que “desde o início do mandato trabalhamos para que Rio Claro tenha um hospital e, a partir desta parceria com o Claretiano, o Hospital Dia será realidade em Rio Claro”, informou em nota. No local, a expectativa é de que atendimentos de baixa e média complexidades serão realizados de formar a ampliar “a oferta de serviços de saúde no município e o atendimento à população”, pontua Giulia Puttomatti, presidente da Fundação Municipal de Saúde.

De acordo com o padre Luiz Botteon, reitor do Claretiano, é “parte da missão do Claretiano – Centro Universitário contribuir com a saúde de Rio Claro com a formação médica por meio do curso de medicina e parceria com o município para ampliar a infraestrutura de atendimento”. Conforme noticiado pelo Jornal Cidade, o P.A. do Cervezão passa por reformas para que em breve seja credenciado como Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Previsão

Espera-se que o projeto executivo fique pronto no segundo semestre, até o mês de outubro, segundo informou a Prefeitura.